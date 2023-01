1 Für einen 101-jährigen Rollstuhlfahrer nimmt ein Unfall ein tödliches Ende. Foto: IMAGO/Nikito/IMAGO

Nach einem Unfall mit einem Kranken-Rollstuhl erliegt ein 101-Jähriger im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Wie es zu dem fatalen Zusammenstoß kam.















Etwa zwei Wochen nach einem Unfall in Reutlingen ist der 101 Jahre alte Fahrer eines Kranken-Rollstuhls in einer Klinik verstorben. Der Mann hatte bei einem Zusammenstoß Anfang des Jahres schwere Verletzungen erlitten. Am Montag war sein Tod traurige Gewissheit, wie die Beamten erst am Dienstag mitteilten.

Bei dem Unfall war der Rentner mit seinem motorisierten Kranken-Rollstuhl auf der Storlachstraße unterwegs und wollte die Kreuzung zur Carl-Diem-Straße in Richtung Tannenbergstraße überqueren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Peugeot: Es kam zur tragischen Kollision der beiden Fahrzeuge.