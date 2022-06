1 Ein Fahrradfahrer ist auf den Fußgänger gestürzt. Foto: dpa/Zacharie Scheurer

Am Donnerstagnachmittag hat sich in Esslingen-Berkheim ein tragischer Unfall zugetragen: Ein 82-jähriger Fußgänger starb nach einem Zusammenprall mit einem Fahrradfahrer.















Ein 82-jähriger Fußgänger ist nach einem Zusammenprall mit einem Fahrradfahrer am Donnerstagnachmittag in Esslingen-Berkheim verstorben. Laut Angaben der Polizei fuhr der 36-jährige Radfahrer gegen 16.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg von der Jurastraße kommend in Richtung Seestraße. An der dortigen Einmündung bog er nach links in Richtung Bangert ab. Dabei geriet sein Fahrrad auf dem kiesigen Untergrund ins Rutschen und der Mann kippte nach links. Er stürzte gegen den entgegenkommenden Fußgänger, der ebenfalls zu Boden fiel.

Sowohl der verunglückte Radfahrer als auch eine weitere Radfahrerin kümmerten sich sofort um den 82-Jährigen. Dieser trug jedoch derart schwere Verletzungen davon, dass er später im Krankenhaus verstarb. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.