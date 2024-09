Tragische Geschichte aus Filderstadt-Plattenhardt: Hier erschlug ein Blitz vor fast 100 Jahren einen Mann

1 Dieser Obelisk auf einer Wiese im Weilerhau erzählt die traurige Geschichte eines vom Blitz erschlagenen Mannes. Foto: Caroline Holowiecki

Mitten auf einer Wiese in Filderstadt-Plattenhardt steht ein Obelisk. Er erinnert an einen Unglücksfall. Die Geschichte ist ebenso tragisch wie außergewöhnlich, dabei sind in Filderstadt Gedenksteine dieser Art gar nicht so selten, wie man meinen könnte.











Still und einsam steht er da. Der Stein ist knapp zwei Meter hoch und allein schon deswegen eigentlich nicht zu übersehen. Allerdings steht er mitten auf einer großen Wiese, deutlich ab vom Weg und ein gutes Stück hinter der Trampolinhalle im Sport- und Naherholungsgebiet Weilerhau auf den Höhen von Plattenhardt, daher ist er vielen Menschen in Filderstadt wohl nicht bekannt. Warum ein Obelisk an dieser außergewöhnlichen Stelle? Weil sich just an diesem Platz ein aufsehenerregendes Unglück ereignet hat. Auf dem Gedenkstein steht: „Hier wurde am 13. Juni 1925 Johannes Gaßner, Landwirt, vom Blitz tödlich getroffen.“ Und weiter unten liest man: „Wir aber wollen Gott loben und Ihm für seine Güte danken, denn Er hat uns lebend erhalten.“