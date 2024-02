Tragikomödie an der Esslinger Landesbühne: Kein Happy End für den Eigenbrötler

1 Als Ärztin teilt Gesine Hannemann dem stocksteifen Lothar Kellermann (Oliver Moumouris) die tödliche Diagnose mit. Foto: Patrick Pfeiffer

Mit dem Film „Ruhe! Hier stirbt Lothar“ hat die Drehbuchautorin Ruth Toma einen Erfolg gelandet. Christine Gnann hat die Tragikomödie an der Esslinger Landesbühne inszeniert.











Link kopiert

Der Totenschädel eines Skeletts in der Praxis der Medizinerin Annette Lachmann fletscht grinsend die Zähne. Eingehüllt in unverständliche Fachbegriffe bringt die Ärztin dem Patienten Lothar Kellermann seine tödliche Diagnose bei. Die erfolgreiche Drehbuchautorin Ruth Toma treibt ihren Protagonisten in „Ruhe! Hier stirbt Lothar“ an den Rand seiner Existenz. Im Esslinger Schauspielhaus hat Christine Gnann die Bühnenfassung des Films inszeniert. Dem Ensemble gelingen grob gezeichnete, aber kraftvolle Porträts einsamer Menschen.