1 Das waren noch Zeiten im Herzen des Esslinger Nordens: Am 21. Mai 1994 schafft der TSVW im Heimspiel gegen den TV Darmsheim den Aufstieg in die Oberliga. In der Saison 2022/2023 gibt es keine Männermannschaft der Wäldenbronner mehr. Foto: /Herbert Rudel

Der ehemalige Oberligist ist mit keiner Fußball-Mannschaft mehr im Ligabetrieb vertreten. Der Weg zurück wird schwer.















Dass es einen Wikipedia-Eintrag über den TSVW Esslingen gibt, zeugt schon mal davon, dass der Verein auf gewisse Erfolge in seiner Geschichte blicken kann. Die Informationen sind jedoch nicht aktuell, was nicht an den Betreibern der Plattform liegt, sondern daran, dass sich schon lange kein Nutzer mehr um den Eintrag gekümmert hat. Die letzte Änderung datiert vom 30. September 2018 um 16.35 Uhr und wahrscheinlich waren es diese zwei Sätze: „Nach dem Abstieg 2015 aus der Bezirksliga Neckar-Fils spielt man in der Kreisliga A Neckar/Fils, Staffel 1. Dort wurde die Mannschaft in der Saison 2015/16 nach dem 16. Spieltag zurückgezogen.“ Seither aber ging es weiter abwärts mit den Fußballern des Vereins. Nun hat der ehemalige Oberligist den vorläufigen Tiefpunkt erreicht: In der an diesem Wochenende beginnenden Saison nimmt keine Mannschaft mehr am Spielbetrieb teil.