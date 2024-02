Traditionsveranstaltung in Filderstadt: Warum der Pferdemarkt in diesem Jahr ausfällt

1 Solch prächtige Gespanne werden erst 2025 wieder durch die Straßen von Bernhausen ziehen. Foto: Stadt Filderstadt/Sandra Lenz

2023 wurde in Bernhausen richtig groß gefeiert, 2025 steht das Stadtjubiläum von Filderstadt an, da wird wieder aus dem Vollen geschöpft. Dazwischen ist nun eine Verschnaufpause angesetzt.











In diesem Jahr müssen Pferdemarkt-Fans in Bernhausen darben. Die große Traditionsveranstaltung fällt aus. Seit 1922 zieht der Pferdemarkt Jahr für Jahr Tausende Menschen in den Ort, im vergangenen Jahr wurde – wegen Corona verspätet – die 100. Ausgabe mit einem besonders umfangreichen Programm gefeiert. In diesem Frühjahr wird es aber keinen Pferdemarkt geben, das hat die Stadtverwaltung Filderstadt nun bekannt gegeben. Lediglich der Krämermarkt findet am 2. März wie gewohnt statt.