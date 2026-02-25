Traditionsturnier: EZ-Fußballpokal – Austragungsort und Zeitpunkt stehen fest

1 Der 47. EZ-Fußballpokal steht in diesem Jahr an. Foto: EZ

Die Kicker der Region treffen sich vom 29. Juli bis zum 1. August auf dem Sportgelände Talwiesen in Ruit.











Verbandsligist FC Esslingen hat am vergangenen Samstag – nicht gerade erfolgreich – vorgelegt, alle anderen Amateurfußballer der Region Esslingen starten am kommenden Sonntag ins Fußballjahr 2026.

Derweil stehen bereits Ort und Zeitpunkt des Fußball-Highlights im Sommer fest: Der 47. EZ-Fußballpokal wird vom Mittwoch, 29. Juli, bis zum Samstag, 1. August, ausgetragen und zwar beim TB Ruit. Die Ruiter um Abteilungsleiter Manfred Weis feiern in diesem Jahr nicht nur den 60. Geburtstag ihrer Fußball-Abteilung, sondern auch den 50. des schönen Sportgeländes Talwiesen – und stecken bereits mitten in den Vorbereitungen. Die Kicker des EZ-Landes kommen gerne, um zu gratulieren und gemeinsam ein erlebnisreiches Fußballfest zu feiern.