Impfquote, Kinderimpfungen, Boostern Das ist der aktuelle Stand beim Impfen in Stuttgart

Die Stuttgarter Impfquote soll steigen. Es geht jedoch vorwiegend bei den Drittimpfungen voran. In der Sportarena können sich von Dienstag an auch Menschen boostern lassen, deren zweite Impfung vier Monate zurückliegt. Was ist mit der Kinderimpfung?