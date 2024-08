Traditionslokal in Stuttgart-Bad Cannstatt: Im Ackerbürger wird der Lehrling nun zum Meister

13 Der Profi braucht eine entsprechende Küche: Can Basar im Dachgeschoss des Traditionslokals Ackerbürger mit seiner neuen Einrichtung. Mit dem Kran wurden die Küchenelemente durchs Fenster gehievt. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Einst schickte Uwe Mürdel seinen Azubi Can Basar weg, damit er sein Talent in Sterne-Küchen entfalten konnte. Nun ist der 29-Jährige zurückgekehrt, um das Bad Cannstatter Traditionslokal zu übernehmen. Zum Neustart hat er sich eine Profi-Küche eingebaut.











Can Basar ist etwas geschafft: Er hat ein sehr altes Haus gekauft, um genau zu sein: ein fast 500 Jahre altes Fachwerkhaus mitten in Bad Cannstatt. Ursprünglich wollte er nur die Küche im Dachgeschoss sanieren. Es wurde dann viel mehr daraus, wie oft in solchen Fällen: Ein paar Schränke ausgebaut und schon zeigt sich, dass die gesamte Elektrik ausgetauscht werden muss. „Was willst du machen?“, fragt Can Basar rein rhetorisch und lacht. Er ist zwar Koch und kein Architekt, hat aber offensichtlich trotzdem viel Spaß beim Renovieren. „Ein Vorschlaghammer, zwei Bohrmaschinen, ein paar Jungs, eine Kiste Bier, und dann ging es zur Sache“, erzählt er zum Beispiel und lacht wieder. Schließlich richtet er gerade „sein Zuhause“ her, wie er das Restaurant Zum Ackerbürger gerne nennt. Im April hat er es von Uwe Mürdel übernommen, der fast 30 Jahre in der Küche im Dachgeschoss stand. Am 10. September beginnt in dem Traditionslokal also eine neue Ära.