Traditionslokal im Kreis Esslingen wird saniert: Das Alte Wachthaus in Kirchheim soll im Mai 2026 wiedereröffnen

Veranstaltung zu Ostern im Kreis Esslingen Dinoeiersuche im Urweltsteinbruch Holzmaden

Dinofans kommen auch an Ostern in Holzmaden (Kreis Esslingen) auf ihre Kosten. In der Gemeinde am Rande der Schwäbischen Alb zeigt das Museum Hauff täglich seine Fossilien. Und der Urweltsteinbruch lädt zur Dinoeiersuche ein.