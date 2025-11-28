Traditionsgeschäft in Plochingen: Dessousverkauf wird „schweren Herzens“ geschlossen – aber nicht lang

1 Annemarie Kolbe hat alte Unterlagen ihrer Vorgänger aufbewahrt. Foto: aia

Per Handschlag hat Annemarie Kolbe vor mehr als 30 Jahren ein Dessous-Modegeschäft in Plochingen übernommen. Seitdem hat sie nicht nur ihre Kundinnen und Kunden mit hochwertiger Wäsche versorgt, sondern auch die Stadtfeste bereichert: Ihre Modenschauen mitten in der Fußgängerzone sind unvergessen. Jetzt schließt „Bodywear“, aber zum 1. März 2026 wird ein Nachfolge-Geschäft eröffnen.

Unterwäsche, Nachtwäsche, BHs und Bademoden: Annemarie Kolbe hat es nie gestört, dass ihr Name in Plochingen untrennbar mit Wäsche verbunden ist. „Das sind ja schöne Produkte“, sagt sie, die von Anfang an auf Qualität und renommierte Marken gesetzt hat. Die gelernte Einzelhandelskauffrau und Sekretärin hatte schon 15 Jahre lang bei Breuninger gearbeitet, als sie Mutter wurde und in den Außendienst für Tag- und Nachtwäsche wechselte. In dieser Funktion kannte sie auch „Stumpp Leibbinden und Korsette“ in Plochingen, ein Traditionsgeschäft am Fischbrunnen, in dessen erster Etage noch Mieder an der Nähmaschine genäht wurden.

Der Start von Bodywear in Plochingen war recht spontan

Bei einem Besuch erfuhr Kolbe, dass die Eigentümer sich zurückziehen wollten. „Da habe ich wie aus der Pistole geschossen gesagt: ‚Das mache ich!’“, erzählt sie. Per Handschlag wurde das Geschäft besiegelt und die Reichenbacherin zur neuen Inhaberin. Das war 1994, und von Anfang an lief es gut. Kolbe baute den Kundenstamm aus, im Lauf der Jahre kamen immer mehr Auswärtige dazu, „aus dem ganzen Umkreis, auch aus Esslingen“, sagt sie. Schon 1999 zog sie mit Bodywear ein paar Häuser weiter in die Marktstraße, „weil ich aus allen Nähten geplatzt bin“.

Im Zug der Landesgartenschau 1998 in Plochingen organisierte die quirlige Geschäftsfrau dann erstmals eine Modenschau: Ihre Models führten auf der großen Festbühne im Bruckenwasen luftige Wäsche vor, vom Bikini bis zum Nachthemd. Das war ein Riesenerfolg, auf dem Annemarie Kolbe eine kleine Tradition begründete. Denn von da an wurde bei den verkaufsoffenen Sonntagen immer wieder die Marktstraße zum Laufsteg: Das Publikum stand im großen Kreis rundum, während die leicht bekleideten Models die neuesten Trends aus der Modewelt präsentierten.

Der Dessous-Laden in Plochingen hat eine lange Tradition

Aus einer anderen Welt scheinen dagegen die Unterlagen zu stammen, die Annemarie Kolbe beim Ausräumen in den vergangenen Wochen wiedergefunden hat: Kataloge, von den Vorgängern übernommen, die teils noch deutlich älter sind, als deren Geschäft war. Einer ist von 1901 und zeigt von „Leibbinden“ über „Figurverbesserer und Busenhalter“ bis hin zu amerikanischen Hosenträgern, was damals gefragt war. Auch aus den 50er-Jahren hat sie Kataloge gefunden. Sie ähneln Foto-Einsteckalben, und die Dessous-Mode damals war gar nicht so weit von der heutigen entfernt.

Für Annemarie Kolbe stand immer eine gute Beratung im Mittelpunkt. Zum Service gehörte aber auch, dass sie kleine wie große Größen – bei den BHs beispielsweise Modelle von 75 A bis hin zu 100 F oder sogar G – vorrätig hatte. Und dass sie sich Innovationen nicht verschloss und Neues ausprobierte. Sie machte bei der lokalen, digitalen Einkaufsplattform des Plochinger Stadtmarketing mit und richtete dafür einen eigenen Online-Shop ein. Den gibt es allerdings nicht mehr, wie auch die Modenschauen nach der Coronazeit nicht wieder erwacht sind. Seit der Pandemie habe sich viel verändert, sagt Kolbe. Das ist allerdings nicht der Grund, warum sie zum 15. Dezember schließt, „schweren Herzens“ wie sie betont. Aber die Geschäftsfrau ist selbst schon einige Jahre im Rentenalter, gesundheitliche Gründe seien noch dazugekommen.

Etwas leichter wird der Abschied dadurch, dass sich in den vergangenen Tagen doch noch eine Nachfolgerin gefunden hat. Diese ist selbst seit vielen Jahren im Wäschefachhandel tätig und möchte das bestehende Sortiment erhalten, aber auch weiter ausbauen: Dann gibt’s BH-Größen von 65 bis 110, in den Cups A bis K. Die Neueröffnung ist am 1. März 2026 geplant.

Wechsel in der Marktstraße

Abverkauf

Bei Bodywear läuft bis zum 15. Dezember der Abverkauf. Ab Samstag, 29. November, gibt es 50 Prozent Nachlass auf alle Artikel. Das Geschäft hat auch einen Stand beim Plochinger Weihnachtsmarkt und lädt die Kundinnen und Kunden zu Glühwein in den Laden ein.

Postfiliale wieder im Zentrum

In der Plochinger Fußgängerzone tut sich noch mehr. So ist zum 12. November das Antepia Postcenter in die ehemalige Buchhandlung Osiander eingezogen. Es war bisher in der ehemaligen Commerzbank in der Esslinger Straße ansässig und kommt nun zurück an den Standort, an dem bis November 2023 schon einmal eine kleine Postfiliale zu finden war, damals in Untermiete bei Osiander.