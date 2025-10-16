Traditionsfest in Ostfildern: Kemnat feiert die Kirbe – mehrere Straßensperrungen

1 Bei der Kirbe in Kemnat sorgen Vereine für die Bewirtung. Foto: Horst Rudel

Die Kemnater Vereine laden vom 18. bis zum 20. Oktober zur Kirbe ein. Wegen des Traditionsfests sind mehrere Straßen gesperrt.











Mit schwäbischen Spezialitäten, Musik und einem Krämermarkt lockt die Kirbe vom Samstag, 18., bis Montag, 20. Oktober, Tausende in den Ostfilderner Stadtteil. Die Arbeitsgemeinschaft der Kemnater Vereine sorgt an den drei Tagen für ein vielseitiges Programm. Rund um den neu gestalteten Hirschbrunnenplatz wird gefeiert. Am Sonntag ist verkaufsoffener Sonntag; der Krämermarkt hat bis Montag offen.

Während dieser Zeit werden die Hauptstraße, Heumadener Straße, Birkacher Straße, Hohenheimer Straße, Neidlinger Straße und Ob der Wette voll- oder teilweise für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. „Dennoch kann es zu Einschränkungen kommen“, teilt Ostfilderns Pressesprecherin Tanja Eisbrenner mit.

Musik gehört bei der Kemnater Kirbe dazu. Foto: Horst Rudel

An den drei Tagen erwarten die Veranstalter bis zu 30 000 Besucherinnen bei dem Traditionsfest. Los geht es am Samstag, 18. Oktober, um 14 Uhr – abends wird in den Partyzelten der Vereine gefeiert. Der Turnverein Kemnat lädt am Samstag ab 16 Uhr am Hirschbrunnen zum gemütlichen Auftakt mit reichhaltiger Bewirtung ein; um 17 Uhr ist ein Jazz-Flashmob geplant. Abends sorgt ein DJ für Stimmung. Am Sonntag geht es bei den Sportlern ab 11 Uhr los. Da gibt es ein Weißwurstfrühstück; nachmittags Kaffee und Kuchen. Ab 12 Uhr darf getanzt werden; später zeigen die Abteilungen Jazz und Tanzen ihre Kunst; die Fußballer laden zum Torwandschießen ein.

Am 19. Oktober stehen der verkaufsoffene Sonntag, ein Krämermarkt sowie ein kleiner Flohmarkt auf dem Plan. Die evangelische Kirchengemeinde beteiligt sich rege an der Kirbe. Der ökumenische Gottesdienst ist am Sonntag um 10 Uhr in der evangelischen Kirche. Um 17.30 Uhr findet auf der Kirbe ein Jugendgottesdienst statt. Am Montag hat die Kirbe bis 18 Uhr offen. Bastelaktionen für Kinder und Führungen durch die Kirche und den Turm runden das Programm ab.

Entenangeln bei der Kemnater Kirbe

Die DLRG Kemnat lädt ins Weinzelt mit ausgewählten Weinen, Longdrinks und DJ am Abend ein. Für Kinder gibt es an den drei Tagen das Entenangeln. Der Obst- und Gartenbauverein bietet eine Blumentombola sowie die Brettljause mit Stubn-Musi am Samstag an. Am Sonntag und Montag öffnet das Café Blümchen mit Kuchen und Kaffee.