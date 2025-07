Traditionsfest in Neuhausen: Bierkarussell und Nostalgiebus – Bierwecketse startet mit neuen Ideen

1 Hans Bayer, Uschi Haid und Sarah Rubin (von links) sind seit Jahren ein eingespieltes Team in der Vereinsarbeit. Foto: Elisabeth Maier

Die Neuhausener Vereine bereiten sich auf ihr Traditionsfest Bierwecketse vor. Das gelingt mit erfolgreicher Nachwuchsarbeit umso besser.











Link kopiert

Die Bierwecketse ist nicht einfach ein Fest: Sie ist der Feier gewordene Beweis für das blühende Vereinsleben in der katholisch geprägten Fildergemeinde Neuhausen.

Beim Traditionsfest, das vom 25. bis 27. Juli stattfindet, ziehen alle Gruppen und Vereine an einem Strang, um auf dem Schloßplatz eine große Hocketse mit Kulturprogramm auf die Beine zu stellen. Mit neuen Ideen belebt die Arbeitsgemeinschaft der Vereine (ANV) das Fest. Ein Bierkarussell und ein Nostalgiebus sind zum ersten Mal dabei.

Junge Menschen entwickeln die Bierwecketse weiter

Junge Leute für die Vereinsarbeit zu begeistern, das hat sich die ANV auf die Fahnen geschrieben. Deshalb hat das Jugendhaus Penthaus die Vorbereitungen für die Bierwecketse dieses Jahr mit einem Jugendforum begleitet. Mit Melissa Veil hat eine Jugendbeauftragte das Zepter übernommen, die selbst Anfang 20 ist. Das junge Publikum spricht auch der junge Verein „Ich bin Bauze“ an, den der Fotograf Dominik Eisele, Sina Krieger und Lukas Schaller vor zwei Jahren gegründet haben. Sie wollen die Tradition lebendig halten und haben der Vereinsarbeit viele frische Impulse gegeben. Das Ehrenamt digital zu vernetzen, ist eines ihrer Ziele. Mit dem „Rolli-Tolli-24-Stunden Rennen“ im Stadion von Neuhausen hat „Ich bin Bauze“ ein neues Veranstaltungsformat kreiert. Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2024 soll es im Wechsel mit der Bierwecketse im zweijährigen Turnus stattfinden.

Bierwecketse Neuhausen soll immer wieder Neues bieten

Das Fest jedes Jahr „mit neuen Ideen aufzupeppen“, das ist dem ANV-Vorsitzenden Hans Bayer wichtig. Dieses Jahr findet das Traditionsfest der Vereine in Kombination mit dem Kreismusiktreffen des Verbands Stuttgart/Filder statt, denn der Musikverein Neuhausen feiert 125-jähriges Bestehen. Deshalb spielen am Sonntag befreundete Musikvereine aus der Region auf dem Schlossplatz. „Logistisch ist das herausfordernd“, findet Uschi Haid vom Vorstandsteam der ANV. Doch gerade das findet das eingespielte Team spannend. Tausende Gäste kommen an den drei Tagen auf den Schlossplatz.

Oldtimertreffen bei der Bierwecketse Neuhausen

Auch in der Region hat sich das Fest längst herumgesprochen. Mit dem Oldtimertreffen, das jetzt zum zweiten Mal stattfindet, hat die Gemeinschaft für Heimatgeschichte 2024 ein spannendes Format entwickelt. Im Ochsengarten bestaunten da am Festsonntag viele Gäste nostalgische Fahrzeuge, deren Besitzer aus der ganzen Region auf die Fildern gekommen waren.

Die Bierwecketse zieht Publikum aus der Region an, Foto: Ines Rudel

Dieses Jahr macht der Oldtimerbus „Heidi“ aus dem Boxenstopp-Museum in Tübingen in Neuhausen Station. „Er fährt ab 9 Uhr eine feste Route“, sagt Hans Bayer, „gerade für unsere älteren Festgäste erleichtert das die Anreise.“ Sie dürfen an Haltestellen zusteigen, und werden dann sicher zum Fest gebracht.

Wichtig ist es Sarah Rubin, ANV-Öffentlichkeitsbeauftragte, „dass wir die Bewirtung aus eigener Kraft stemmen“. Da könne man in Neuhausen auf die vielen engagierten Menschen bauen, die Dienste übernehmen, Kartoffelsalat machen oder sich an den vielen Ständen an den Grill stellen. Die Einteilung der Dienste an den Ständen übernehmen die Vereine in Eigenregie. Mit Bands und kulturellen Darbietungen der Vereine runden die Veranstalter das Festprogramm ab.

Das ausführliche Festprogramm ist im Internet zu finden: www.anv-neuhausen.de