Beim Pfingstmarkt drängten sich viele Besucher an den Ständen. Foto: Ines Rudel

Bei strahlendem Sonnenschein war gut feiern: Vier Tage lang war auf dem Festplatz in Köngen einiges geboten.















Live-Musik im Biergarten, ein kleiner Rummel auf dem Festplatz, der beliebte Krämermarkt mit verkaufsoffenem Feiertag und strahlender Sonnenschein an allen vier Tagen haben am langen Wochenende Tausende Besucher nach Köngen gelockt. Bürgermeister Otto Ruppaner eröffnete das Pfingstmusikfest mit dem Fassanstich am Freitagnachmittag – nur zwei Schläge benötigte er dafür. „Der Pfingstmarkt ist ein Stück Heimat für die Menschen“, begründet er den großen Zuspruch von Einheimischen und Gästen. Die Begegnung, das Miteinander, einfach eine gute Zeit zu haben zeichne die Traditionsveranstaltung aus. Darüber hinaus sei sie eine wichtige Einnahmequelle für die örtlichen Vereine, die in vielfältiger Weise zum Gelingen des Festes beigetragen haben. Höhepunkt und krönender Abschluss war der Pfingstmarkt am Montag: Rund 200 Beschicker boten ein umfangreiches Sortiment an – von Küchenutensilien über Kleidung, Schuhe und Accessoires bis hin zu Nahrungsmitteln. Foto: Ines Rudel