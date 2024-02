Traditionsduell im Wasserball: Wer ist die Nummer eins am Neckar?

1 Vorfreude und Anspannung: Esslingens Valentin Finkes (links) und Cannstatts Lennart Löscher. Foto: /Herbert Rudel

Die Esslinger und Cannstatter Wasserballer, ihre Kapitäne Valentin Finkes und Lennart Löscher und die Fans fiebern dem Pokalduell am Samstag entgegen.











Im Moment befinden sie sich in der Phase des Frotzelns. Das wird sich bis Samstag um 17.30 Uhr aber noch ändern. Und danach auch wieder. Die (An-) Spannung steigt. Das alles zeigt: Wenn die Wasserballer des SSV Esslingen und des SV Cannstatt im Achtelfinale des DSV-Pokals aufeinander treffen, geht es längst nicht nur darum, eine Runde weiterzukommen. Im Westen Deutschlands gibt es Derbys in diesem Sport, in Berlin auch. Aber keines elektrisiert so sehr wie dieses. 900 Fans werden im Cannstatter Sportbad erwartet. Dass es das Duell seit fast neun Jahren nicht mehr gab, verstärkt die Vorfreude ebenso wie die Tatsache, dass sich die Spieler mehrfach in der Woche im Training begegnen und sich auch sonst bestens kennen.