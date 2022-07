Schwörtag soll so bedeutend wie Pizza in Neapel werden

1 Gemeinderäte und Oberbürgermeister beim Schwur im Schwörhof. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen, Ulm und Reutlingen wollen die Tradition des Schwörtags auf die Weltliste des Unesco-Kulturerbes hieven. Was bedeutet das für die Stadt?















Auf die bundesweite „Liste des Immateriellen Kulturerbes“ hat es der Schwörtag in Ulm, Reutlingen und Esslingen schon geschafft. Aber jetzt wollen die Stadtchefs mehr. „Ich habe mich mit meinen Amtskollegen in Ulm und Reutlingen verständigt, dass wir auch versuchen werden, auf die Weltliste des Immateriellen Kulturerbes zu gelangen“, sagte der Esslinger Oberbürgermeister Matthias Klopfer. „Da wird die Luft noch dünner – damit wären wir dann auf einer Stufe mit der Herstellung von Pizza in Neapel, der finnischen Sauna oder dem Reggae in Jamaika.“