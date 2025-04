Tradition in Deizisau: Seit 125 Jahren ein besonderes Kinderfest

1 Das Fest war immer kunterbunt – auch wenn noch schwarz-weiß fotografiert wurde. Foto: privat

Der Deizisauer Heimatverein zeigt im Dorfmuseum eine Ausstellung über das Kinderfest, das seit 125 Jahren in der Gemeinde stattfindet. Manche Attraktion, wie der Kletterbaum samt seiner zu erobernden Preise, hat sich durch die Jahrzehnte gehalten.











Link kopiert

Das Kinderfest ist eine Institution in Deizisau. Eingebettet ins Hauptfest, bei dem jährlich die ganze Gemeinde feiert, dreht sich einen Tag lang alles um die jüngsten Einwohner und Einwohnerinnen. Begonnen hat diese Tradition schon vor 125 Jahren, weshalb sich ihr nun eine Ausstellung im Dorfmuseum Deizisau widmet. Sie wird am Sonntag, 6. April, von 14 bis 18 Uhr eröffnet. Führungen dazu werden um 15 und um 16 Uhr angeboten. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltes und Kaltgetränke.

Ab dem Jahr 1900 fand in Deizisau jährlich ein Kinderfest statt, lediglich in Kriegs- und Nachkriegsjahren wurde teilweise pausiert. Veranstaltet hat es die Gemeinde gemeinsam mit den örtlichen Vereinen; die Verantwortlichen schrieben dem Fest „besten Einfluss auf die geistliche und sittliche Herausbildung der Jugend“ zu. Wie sehr das Dorf hinter diesem Fest stand, zeigte sich auch daran, dass die Deizisauer großzügig für seine Durchführung spendeten. Teilweise wurden selbst die Gottesdienstzeiten angepasst, damit sie nicht mit dem Festumzug zusammenfielen.

In den Unterlagen von 1901 findet sich eine Übersicht über die Ausgaben: 200 Bonbondosen, 260 Brezeln, 200 Butterbrezeln und 224 Rote Würste waren ebenso dabei wie zwei Kletterstangen, Taschentücher zum Winken und „Confettibälle“. Das alles ist in der Ausstellung des Heimatvereins im Dorfmuseum nachzulesen. Sie zeichnet mit vielen Fotos und Dokumenten die Geschichte dieses Festes nach, das mit den damit verbundenen Bräuchen eine Deizisauer Besonderheit ist. Manches, wie der Kletterbaum samt seiner zu erobernden Preise, hat sich durch die Jahrzehnte gehalten. Das gilt auch für den Festumzug durch die Gemeinde, der immer den Auftakt bildet, gefolgt vom Jahrmarkttreiben auf dem Festplatz und dem stimmungsvollen Lampionumzug mit Blasmusik am Abend.

Die Ausstellung über die Kinderfest-Historie ist bis zum 5. Oktober im Dorfmuseum zu sehen. Dieses ist in der Neckarstraße 1 (am Kreisverkehr) ansässig und immer am ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet (nur am Eröffnungstag eine Stunde länger). Informationen auch unter: heimat-deizisau.de