Tractor-Pulling: Das Bulldog-Biest von der Ostalb mit 4000 PS: „Wahnsinn auf vier Rädern“

Das Bulldog-Biest von der Ostalb mit 4000 PS: „Wahnsinn auf vier Rädern“

11 Christoph Kaiser auf dem lila Renntraktor Foto: Andreas Reiner

Tractor Pulling ist schiere Motorkraft. Zu den besten in Deutschland zählt ein Team von der Ostalb. Ein Sonntag auf der Rennbahn mit den Kaisers.











Die Monstermaschinen sind da. Großkampftag für die Breitenthaler. Einmal im Jahr geht von dem sonst unauffälligen Dorf in Bayerisch-Schwaben ein Sog aus, der Motorsportfreunde mit nie gesehenen Autokennzeichen anlockt. Die Wiesen der Bauern halten dann als Parkplätze her, die örtliche Jugend weist die Fahrer ein, die Besucherkarawane zieht mit Campingstühlen zur Arena. Tausende kommen an diesem brütend warmen Sonntag – junge Familien, Papas mit Söhnen, viele Solomänner.