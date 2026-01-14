CMT-Auftritt auf dem Prüfstand: Verabschiedet sich Filderstadt als nächstes?

1 Filderstadt wird vom Wochenende an bei der CMT für sich werben. Michael Engewald, vom Referat für Wirtschaft und Marketing, hatte im vergangenem Jahr Wimmelbilder zum Stand mitgebracht Foto: Caroline Holowiecki

Während Leinfelden-Echterdingen den Auftritt auf der Tourismusmesse aus Kostengründen abgesagt hat, bleibt die Nachbarstadt Filderstadt dabei. Zumindest vorerst.











Messestadt ohne Messestand: Bereits im November ist bekannt geworden, dass sich Leinfelden-Echterdingen nicht auf der Reisemesse CMT präsentieren wird – obwohl das Messegelände auf der Gemarkung der Stadt liegt. Der Grund für die Absage: Sparmaßnahmen. Die Kommune ist finanziell angeschlagen und muss ihr Geld zusammenhalten. Die Teilnahme an der nach eigenen Angaben größten Tourismusmesse der Welt wiederum ist kostspielig. Selbst ein Auftritt der Stadt am Gemeinschaftsstand der Region Stuttgart koste laut Isabelle Scheinig, der Stadtmarketing-Leiterin, bis zu 20 000 Euro, hinzu kämen Personalkosten in etwa gleicher Höhe.