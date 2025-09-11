Tourismus im Kreis Esslingen: Der EM-Boom ist vorbei – Weniger Übernachtungen im Kreis Esslingen

1 Auch wenn die Zahl der Übernachtungen im ersten Halbjahr etwas zurückgegangen ist, bleibt Esslingen beliebt bei Gästen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Zahl der Übernachtungen im Kreis Esslingen ist im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, in einigen Kommunen sogar sehr deutlich.











Die Übernachtungszahlen im Landkreis Esslingen sind im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres deutlich zurückgegangen. Das geht aus einer Übersicht der Stuttgart-Marketing hervor, die sich auf Zahlen des Statistischen Landesamtes bezieht.

Demnach hat es von Januar bis Juni 723 484 Übernachtungen im Kreis gegeben, 2024 waren es noch 790 907. Das ist ein Rückgang von fast neun Prozent. Noch stärker sind die Zahlen nur im Kreis Ludwigsburg zurückgegangen, das Minus liegt hier bei knapp über elf Prozent (424 721 Übernachtungen). Im Rems-Murr-Kreis gab es rund vier Prozent (296 752) und im Kreis Göppingen drei Prozent (307 971) weniger Übernachtungen.

In allen größeren Kommunen des Kreises blieben die Betten im ersten Halbjahr 2025 häufiger leer als 2024. Spitzenreiter ist Filderstadt mit einem Rückgang um rund 14 Prozent auf 83 956 Übernachtungen. In Nürtingen übernachteten 31 515 Gäste, das ist ein Minus von knapp mehr als neun Prozent, in Leinfelden-Echterdingen waren es 269 793 (minus 10, 5 Prozent). In Kirchheim nahm die Zahl der Übernachtungen um zehn Prozent ab (24 391). Trotz der negativen Vergleichswerte sieht man bei Stuttgart Marketing keine Krise. 2024 sei „das“ Erfolgsjahr für den Übernachtungstourismus in Stuttgart und der Region gewesen. „Messejahr, große Kongresse und die EM – viel mehr geht nicht. Insofern wurde unsererseits mit einem Rückgang gerechnet. Den Landkreis Esslingen treffe es wegen des Wegfalls einiger starker Messen etwas stärker“, so eine Sprecherin.

Der Kreis Esslingen ist vor allem für Kurztrips beliebt. Foto: picture alliance /dpa

Esslingen ist bei Touristen weiterhin beliebt

Mit 1,2 Prozent fällt das Minus nur in Esslingen moderat aus. Die Stadt verzeichnet für die 23 Betriebe mit insgesamt rund 2200 Schlafgelegenheiten im ersten Halbjahr rund 139 000 Übernachtungen. Das ist der zweithöchste Wert seit der Erhebung der Zahlen durch das Statistisches Landesamt, teilt die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST) mit. Die Zahl liege nur knapp hinter dem Rekordniveau von 2024 und deutlich über dem bis dahin zweitbesten Halbjahresergebnis aus dem Jahr 2019. „Das ist als äußerst positiv zu bewerten, auch vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Situation“, sagt Michael Scheu, der Leiter des Esslinger Tourismus-Marketing. „Aber auch ohne die Rahmenbedingungen des Vorjahres überzeugt das Angebot der Esslinger Beherbergungsbetriebe Gäste und Reisende durch Attraktivität, Vielfalt und Qualität. Das ist ein starkes Signal und lässt auf ein ähnlich erfolgreiches zweites Halbjahr hoffen“, so Scheu.

Übernachtungen im Kreis Esslingen – Wie sich die EM ausgewirkt hat

Die Sogwirkung des Fußballs spiegelt sich teilweise auch bei den Herkunftsländern wider. Während zur EM zahlreiche Schotten in die Region kamen, ging die Zahl der Übernachtungsgäste aus dem Vereinigten Königreich in diesem Jahr um mehr als 40 Prozent zurück (8673 Übernachtungen). Der Rückgang bei den italienischen Gästen beläuft sich auf gut 27 Prozent (9823 Übernachtungen).

Tourismus im Kreis Esslingen: Ausländische Gäste bleiben meistens kurz

Doch auch aus den USA kamen bisher deutlich weniger Touristen in die Region: 10 367 Übernachtungen im Kreis bedeuten minus 19 Prozent. Dafür gab es im ersten Halbjahr mehr Besucher aus Österreich, 13 817 Übernachtungen sind ein Anstieg um 7,8 Prozent. Auch Spanier lockt es derzeit hierher, ihre Zahl stieg auf 7825 (plus 10,4 Prozent). Interessant ist der Landkreis vor allem für einen Kurztrip, als Zwischenstopp oder für Geschäftsreisende. Ausländische Gäste, die einen Anteil von 23,7 Prozent ausmachen, blieben durchschnittlich ein bis zwei Tage. Die meisten Besucher kommen aber aus Deutschland (76,3 Prozent).