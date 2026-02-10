Tourismus-Förderung: Die teure Pech-Marie des Schwarzwalds
Lange Lernphase: die Schwarzwald-Marie als SMartphone-App Foto: Jens Großkreuz / Schwarzwald Tourismus

Die Affäre um Filz und Fördermittel im Schwarzwald-Tourismus ist noch nicht ausgestanden. Viele Fragen um ein kränkelndes KI-Projekt sind offen.

In der Tourismus-Branche ist es inzwischen ein kleiner Sport geworden, die „Schwarzwald-Marie“ herauszufordern. Der Chatbot auf der Webseite der Schwarzwald-Tourismus-GmbH in Freiburg (STG) soll eigentlich Tipps für Urlauber und Ausflügler geben. Doch die mit Künstlicher Intelligenz (KI) generierten Antworten auf die eingetippten Fragen sind mehr oder weniger Glückssache: Mal gibt es tatsächlich hilfreiche Informationen, mal wird man in die Irre geführt – zu gesperrten Wanderwegen oder geschlossenen Restaurants. Gebräuchliche Sprachmodelle wie Chat-GPT liefern oft bessere Auskünfte. Neuerdings prangt auf der Seite daher ein Warnhinweis. Sie werde „gerade noch trainiert“, bittet die KI-Marie um Verständnis, und „jeden Tag ein bisschen schlauer“.

