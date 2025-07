Tour de France: Florian Lipowitz am Ziel – und doch erst am Anfang

Florian Lipowitz am Ziel – und doch erst am Anfang

1 Florian Lipowitz (re.) im Kreis der Besten auf dem Podium der Tour de France. Foto: IMAGO/Photo News

Die Dominanz von Tadej Pogacar geht weiter, doch nach dieser Tour gehört auch ein Deutscher zu den besten Rundfahrern. Und: Er hat noch mehr Potenzial, kommentiert unser Autor.











Nach den schweren Bergetappen in der dritten Woche der Tour de France war das Erstaunen bei vielen Beobachtern groß. Tadej Pogacar hatte keine der drei Bergankünfte am Mont Ventoux, am Col de la Loze und in La Plagne für sich entschieden, weshalb sich die Frage stellte: Ist der Slowene doch nur ein Mensch? Selbst wenn die Antwort ein „Ja“ sein sollte, ändert dies nichts an der Tatsache, dass Tadej Pogacar auch diese Frankreich-Rundfahrt dominiert hat.