Schüsse an Weihnachten: „In anderen Ländern wäre ich ein Held“

1 In der Idylle des Hotzenwalds bei Rickenbach mit Blick auf Rheintal, Alpen und Jura ist vor zwei Jahren ein grausames Verbrechen geschehen. Foto: IMAGO/imagebroker

An Weihnachten 2023 wird im Hotzenwald ein Flüchtling getötet. Der Täter: ein deutscher NS-Fan. Das Gericht zweifelt am rassistischen Motiv. Zu Recht? Jetzt entscheidet der BGH.











Es ist Heiligabend. Die Menschen bereiten sich auf die Bescherung vor. Auch Patrick E. will feiern. Er ist Christ, sogar ein superfrommer, die Bibel immer zur Hand. Zusammen mit seiner Familie und Freunden hat der 58-Jährige ein Naturfreundehaus im Hotzenwald gemietet, unweit der Gemeinde Rickenbach. Doch ehe es so weit ist, hat er noch Schwerstarbeit zu verrichten. Patrick E. muss eine Leiche entsorgen. Er schleppt sie in den Wald. Fünf Stunden ist er beschäftigt. Dann sitzt er in der guten Stube bei der Feier. Er ist wie immer. Nicht einmal seine Frau merkt ihm etwas an.