1 Die Polizei ermittelt im Fall eines Toten in München. Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine Passantin entdeckt einen leblosen Mann in einem Sportwagen in München. Die Polizei stellt fest, dass der 25-Jährige erschossen wurde.

München - Ein 25-Jähriger ist in München in seinem Auto erschossen worden. Eine Passantin hatte die Leiche auf dem Fahrersitz des abgestellten Sportwagens bemerkt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der herbeigerufene Notarzt hatte am Mittwochmorgen nur noch den Tod des Opfers feststellen können. Die Polizei bestätigte schnell den Verdacht, dass der Mann gewaltsam ums Leben gekommen war - und zwar vermutlich am Dienstagabend. „Demnach ist der Insasse des Fahrzeuges, ein 25-jähriger Münchner, durch Fremdeinwirkung in seinem Pkw getötet worden“, berichteten die Ermittler.

„Es gab umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort, das ist ja logisch“, ergänzte ein Polizeisprecher. Zu Täter und Motiv gebe es allerdings noch keine konkreten Anhaltspunkte. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen und ruft Zeugen dazu auf, sich zu melden.