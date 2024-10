Toter in Wohnung in Göppingen gefunden: 46-Jähriger getötet – Täter flüchtig, Polizei sucht Zeugen

Toter in Wohnung in Göppingen gefunden

Am Mittwochabend wird in einer Wohnung in Göppingen die Leiche eines 46-Jährigen gefunden. Bei den Ermittlungen wird schnell klar, dass es sich um ein Tötungsdelikt handeln muss. Der Täter ist flüchtig, die Polizei sucht nun nach Zeugen.











Göppingen – Ein 46 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend tot in einer Wohnung im Wohngebiet Schiefergrube in Göppingen aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und sucht nun nach Zeugen. Der oder die Täter befinden sich auf der Flucht.

Wie die Beamten berichten, hatten nicht näher beschriebene Zeugen den Mann gegen 22.45 Uhr in der Wohnung im Gerokweg gefunden und die Polizei alarmiert. Die Beamten rückten an und konnten nur noch den Tod des 46-Jährigen feststellen. Am Donnerstag durchkämmten Polizeikräfte das Wohngebiet Schiefergrube, um Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen. Dabei war auch ein Polizeihund im Einsatz.

Im Rahmen der Spurensicherung erlangten die Einsatzkräfte Hinweise, dass der Mann wohl Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Dies wurde durch die Obduktion des 46-Jährigen am Donnerstag bestätigt.

Kripo Ulm richtet Sonderkommission Schiefer ein

Die Kriminalpolizei Ulm richtete zur Aufklärung des Tötungsdelikts die Sonderkommission Schiefer ein. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und fahndet nach dem Täter.

Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht wohl keine Gefahr für die Bevölkerung. Weitere Informationen zu den Zeugen, die den Mann gefunden haben, sowie zur Todesursache gibt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preis. Die Beamten bitten Zeugen, die am Mittwochabend im Bereich des Gerokwegs etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0731/188-0 zu melden.

Anhaltspunkte für einen Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt von Anfang Oktober in einer Bar in Göppingen liegen derzeit nicht vor. Am 2. Oktober hatte ein bislang unbekannter Täter einen 29 Jahre alten Mann erschossen und zwei weitere Männer schwer verletzt. Auch in diesem Fall befindet sich der Täter weiterhin auf der Flucht.