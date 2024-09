Toter im Da Capo in Stuttgart

Toter in Stuttgarter Restaurant Da Capo

1 Das Da Capo ist nach dem Brand abgesperrt worden. Foto: /Sebastian Steegmüller

Eine Obduktion des Toten, der im Restaurant Da Capo gefunden wurde, brachte noch kein eindeutiges Ergebnis. Die Polizei macht weitere Analysen. Auch zur Brandursache muss noch viel Material ausgewertet werden.











Link kopiert

Noch immer haben die Angehörigen und Freunde des Da-Capo-Wirtes nach dem Feuer keine Gewissheit. Auch nach der Obduktion am Dienstag stand nicht zweifelsfrei fest, wer der aus den Trümmern im Lokal geborgene Tote ist. „Wir können bislang nur sagen, dass keine Anzeichen von Fremdeinwirkung vorliegen“, sagte der Polizeisprecher Stephan Widmann. Das habe man bei der Untersuchung feststellen können. Das heißt, dass die Person bei dem Brand ums Leben kam und nicht durch einen wie auch immer gearteten Angriff starb und dann erst das Feuer ausbrach. Jedoch müsse man zur einwandfreien Identitätsfeststellung noch weitere Proben im Labor untersuchen. Ein DNA-Abgleich soll Gewissheit geben. Dessen Ergebnis lag am Mittwoch noch nicht vor, es sei aber voraussichtlich am Donnerstag damit zu rechnen.