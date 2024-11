Toter im Esslinger Maillepark: Polizei geht nicht von Gewaltverbrechen aus

1 Am Montagmorgen wurde die Leiche eines 65-jährigen Mannes im Maillepark gefunden. Foto: dpa/Lars Penning

Die Leiche eines 65-Jährigen, die am Montagmorgen in Esslingen gefunden wurde, ist obduziert worden. Hinweise auf Fremdeinwirkungen gibt es demnach nicht. Doch wie kam der Mann zu Tode?











Die Obduktion des Toten aus dem Esslinger Maillepark hat keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen ergeben. Das teilte die Polizei am Freitag auf Anfrage mit. Zur Todesursache wolle man sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, sagte ein Sprecher des Reutlinger Polizeipräsidiums.

Woher stammen die Kopfverletzungen?

Am Montagmorgen kurz nach 6.45 Uhr hatte eine Passantin den leblos auf dem Boden liegenden Mann in der Fußgängerunterführung unterhalb der Kreuzung Kiesstraße/Maillestraße gefunden. Bei dem 65-Jährigen handelt es sich um einen Mann aus dem Obdachlosenmilieu, der sich häufiger im Park aufgehalten hatte. Er wies schwere Verletzungen am Kopf auf. Woher sie stammen, bleibt zunächst offen.

Sturz oder Sprung – beides ist denkbar

Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung gibt es laut dem Polizeisprecher nicht. Die Ermittler halten einen Sturz oder Sprung von der Kiesstraße auf den mehrere Meter unterhalb gelegenen Fußgängerweg für denkbar. Genaues wisse man nicht: Die Suche nach Zeugen, die den hageren Mann mit grauem Bart und grauen Haaren am vergangenen Montag noch gesehen haben und Hinweise zu dem Vorfall geben könnten, sei bislang nicht ergiebig gewesen, räumt der Polizeisprecher ein.