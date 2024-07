Toter bei Dachstuhlbrand: Todesursache unklar – Welle der Hilfsbereitschaft in Mühlhausen

10 Nach eineinhalb Stunden hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Foto: Andreas Rosar

Die Feuerwehr hat in einer ausgebrannten Wohnung in der Schirmerstraße in Mühlhausen einen Toten gefunden. Ob der Mann in den Flammen verstarb, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.











Mit vollbepackten Reisekoffern, großen Taschen und Tüten haben mehrere Familien am Freitagmittag ihre Wohnungen in der Schirmerstraße in Mühlhausen verlassen müssen. Gemeinsam mit Einsatzkräften der Feuerwehr sammelten sie das Notwendigste – dazu zählte aus Sicht eines Jungen auch eine Spielekonsole – zusammen, ehe sie bei Freunden oder Verwandten untergekommen waren. Noch ist unklar, wann sie wieder in ihre eigenen vier Wände zurück dürfen, der Zugang zum Gebäude ist bis auf Weiteres gesperrt, die Räume sind aktuell nicht bewohnbar.

Rund 750 000 Euro Sachschaden

Grund ist ein Brand, der in der Nacht zuvor im Dachgeschoss des Wohnhauses ausgebrochen ist. Insgesamt waren rund 120 Kräfte der Feuerwehr ab 4 Uhr im Einsatz. Das massive Brandgeschehen habe ihnen einiges abverlangt, sagt Daniel Anand, Sprecher der Feuerwehr Stuttgart. Unter anderem habe man mit zwei Löschrohren vom Boden aus eine Wasserwand zu den zwei benachbarten Gebäude aufgebaut und so verhindert, dass die Flammen auf die angrenzenden Häuser übergreifen. Rund eineinhalb Stunden nach dem Notruf hatte die Einsatzkräfte den Brand zwar weitestgehend im Griff und das Feuer gelöscht, aber auch zugleich traurige Gewissheit: Ein 58 Jahre alter Mann wurde leblos in einer der beiden ausgebrannten Dachgeschosswohnungen gefunden. Noch ist die Ursache für das Feuer, das einen geschätzten Sachschaden von rund 750 000 Euro verursacht hat, unklar. Das Branddezernat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Untersucht wird dabei auch, ob der Mann in den Flammen ums Leben gekommen ist oder möglicherweise schon zuvor verstorben war. „Noch können wir dazu jedoch nichts sagen“, teilte eine Sprecherin der Polizei am Freitag mit.

Verletzte Feuerwehrfrau

Darüber hinaus ist eine Feuerwehrfrau bei den Löscharbeiten leicht verletzt worden. „Nach einer ambulanten Behandlung konnte sie ihren Dienst aber fortsetzen“, sagt Daniel Anand. Die Bewohner, die am Freitagvormittag ihre Koffer packen mussten, konnten sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig in Sicherheit bringen. Sie erlitten offenbar keine Verletzungen, sechs Personen wurden aber vor Ort von Seelsorgern psychologisch betreut. „Dass eine Nachbarin den Bewohnern noch nachts Unterschlupf angeboten hat, ist eine schöne Geste“, so der Sprecher der Feuerwehr. „Und nicht selbstverständlich“, sagt Mühlhausens Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann, der am Freitagvormittag vor Ort war. Er bedauere sehr, dass ein Mensch ums Leben gekommen ist. Positiv sei aber die Hilfsbereitschaft, die den Zusammenhalt in der Schirmerstraße zeige.

„Die Anwohner wurden mit Essen, Trinken und notwendigen Hilfsmitteln versorgt.“ Die Gemeinschaft hätte in dieser Ausnahmesituation sehr gut funktioniert. Für die betroffenen Bewohner sei es tragisch, dass sie von jetzt auf nachher ohne Wohnung dastehen würden. „Zuerst muss die Statik geprüft und der Schaden begutachtet werden, bevor die nächsten Schritte eingeleitet werden können. Ich bin erleichtert, dass die Betroffenen die kommenden Tage versorgt sind. Alles weitere wird sich dann weisen. Ich habe mit allen Beteiligten gesprochen und die Unterstützung vom Bezirksamt angeboten“, so der Bezirksvorsteher.