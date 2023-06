1 Noch ist unklar, ob die Hinweise der Bevölkerung bei den Ermittlungen der Polizei weiterhelfen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Die Ermittlungen nach dem Fund eines toten Mannes am Rheinufer in Jestetten (Kreis Waldshut) gehen weiter. Nun hat die Polizei aus der Bevölkerung erste Hinweise erhalten. Diese werden derzeit überprüft, wie ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage in Waldshut sagte.

Passanten hatten die Leiche des 31-Jährigen am Freitag gefunden. Nach Polizeiangaben von Sonntag starb der aus der Schweiz stammende Mann an stumpfer Gewalteinwirkung gegen den Kopf.

Bisher keine Hintergründe zur Tat

Wie der Sprecher der Polizei nun mitteilte, überlegen Ermittler, ob zusätzliche Angaben zu dem Opfer gemacht werden können. Bisher fehlen Angaben über mögliche Hintergründe der Tat und den Herkunftsort des Mannes.

Die Kriminalpolizei hatte am Wochenende eine Sonderkommission eingerichtet. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie können sich bei einem Hinweistelefon unter der Nummer 07741/8316222 melden.