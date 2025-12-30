Tote Stuttgarter 2025: Diese Menschen hinterlassen große Lücken in der Landeshauptstadt

32 Radiolegende Matthias Holtmann ist im November im Alter von 75 Jahren gestorben. Er prägte das Lebensgefühl einer ganzen Generation im Südwesten. Foto: IMAGO/ 7aktuell

2025 war auch ein Jahr der Verluste. Viele Menschen, die Stuttgart geprägt haben, hinterlassen große Lücken. Wir wollen an dieser Stelle nochmals an einige von ihnen erinnern.











Das Jahr 2025 war für Stuttgart wieder ein bewegtes – bei vielen Entwicklungen ist noch nicht abzusehen, wohin sie führen werden. Aber es gab auch wieder viel Endgültiges. Stuttgarter, die in den vergangenen zwölf Monaten verstarben und Lücken hinterlassen, die nicht einfach zu füllen sind: Weil sie die Stadt ganz individuell und einzigartig prägten. Sei es im öffentlichen Leben wie in Politik, Kultur und Sport oder Menschen, die Stuttgart im Kleinen zu der besonderen Stadt machen, die sie ist – ob sie nun Stuttgarter im Herzen waren oder ihre Namen auf andere Weise untrennbar mit der Stadt verbunden bleiben werden.

An dieser Stelle wollen wir noch einmal Menschen würdigen, die Stuttgart schmerzlich vermissen wird. Wir haben einige von ihnen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – in unserer Bildergalerie gelistet.