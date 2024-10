Tote Frau in Nürtingen: Ermittlungen zu Leiche im Neckar laufen auf Hochtouren

Tote Frau in Nürtingen

Die Polizei hat nach dem Fund einer weiblichen Leiche im Neckar in Nürtingen eine Sonderkommission eingerichtet, die unter Hochdruck in dem Fall ermittelt. Neue Erkenntnisse könne man aber noch nicht bekannt geben, heißt es am Mittwoch.











Nach dem Fund einer weiblichen Leiche im Neckar in Nürtingen arbeitet eine Sonderkommission der Polizei nach eigenen Angaben unter Hochdruck an dem Fall. Man könne aber noch keine neuen Erkenntnisse bekannt geben, heißt es am Mittwoch vom Polizeipräsidium Reutlingen, das auch für den Kreis Esslingen zuständig ist.

Frau kam offenbar gewaltsam zu Tode

Ein Passant hatte am späten Sonntagnachmittag auf Höhe der Neckarstraße in der Nürtinger Altstadt eine tote Frau im Fluss treiben sehen und die Polizei alarmiert. Zunächst war unklar gewesen, wer die Verstorbene ist. Inzwischen geht die Polizei davon aus, dass es sich um eine 66-Jährige handelt, die in der Nähe des Fundortes gewohnt haben soll. Zudem hat die Obduktion der Leiche ergeben, dass die Frau wohl gewaltsam zu Tode kam. Für die Klärung des Falles wurde die Sonderkommission „Ufer“ mit 48 Beamtinnen und Beamten eingerichtet. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0711/ 3 99 06 60 zu melden.