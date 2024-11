Tote Frau im Neckar bei Fellbach: Polizei sucht mit Foto des Opfers nach Zeugen

1 Polizisten suchten im Neckar nach Beweismitteln. Foto: Frank Rodenhausen

Die Polizei sucht im Fall der getöteten 26-Jährigen nach Zeugen. Dafür hat sie nun auch ein Foto des Opfers veröffentlicht. Ihre Leiche war am Freitag im Neckar in Fellbach-Oeffingen entdeckt worden.











Link kopiert

Nach dem Fund einer toten jungen Frau in Fellbach-Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) hat die Polizei ein Foto des Opfers veröffentlicht und einen Zeugenaufruf gestartet. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Menschen, welche die Frau nach dem 29. Oktober gesehen haben. „Für die Polizei ist ebenfalls wichtig, wo sie gesehen wurde und ob sie alleine oder in Begleitung unterwegs war“, heißt es im Zeugenaufruf. Zudem werden Personen gesucht, die nach dem 29. Oktober in irgendeiner Form Kontakt zu der Frau hatten, sei es persönlich, telefonisch, über Messenger oder Social Media Plattformen.

Bei der Toten handelt es sich um die 1,50 Meter große Nicole M., laut der Polizei trug sie ihre Haare teilweise sehr kurz abrasiert. Die 26-Jährige könnte im Stadtgebiet Stuttgart, insbesondere im Bereich Marienplatz oder Schlossplatz, in den Stadtteilen Mühlhausen, Hofen, Münster, Hallschlag oder im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs gewesen sein.

Leichenfund in Oeffingen: Fundort war nicht der Tatort

Nicole M., das Opfer Foto: Polizei

Hinweise nimmt die Soko Fluss unter der Telefonnummer 07151/950 333 entgegen.

Die Leiche der 26-Jährigen war am Freitagnachmittag von einem Passanten im Wasser des Neckars entdeckt worden. Stichwunden machten schnell klar, dass die junge Frau das Opfer einer Gewalttat geworden ist. Der Fundort, die Landungsbrücke im Stadtteil Oeffingen, war laut der Polizei nicht der Tatort.