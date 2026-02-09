Torwartfrage beim VfB Stuttgart: Dickes Bayern-Lob für Urbig – wie geht es für Nübel weiter?
1
In starker Form – und mit mehreren möglichen Wegen ab Sommer: Alexander Nübel Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der FCB-Boss äußert sich zur Torhüter-Konstellation der Münchner. Was bedeutet das für Alexander Nübel? Ein Blick auf die Lage und die Perspektiven des VfB-Keepers.

Wer steht nächste Saison im Tor? Diese Frage ist beim FC Bayern wie auch beim VfB Stuttgart noch völlig offen – wobei die Konstellationen beider Clubs eng miteinander verbunden sind. Verlängert Manuel Neuer (39) beim Rekordmeister nicht, stünden als Nachfolge-Kandidaten die derzeitige Nummer zwei Jonas Urbig oder eben der Stuttgarter Torhüter Alexander Nübel bereit, der bis Saisonende vom FCB an den VfB ausgeliehen ist.

