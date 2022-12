VfB Stuttgart und Stuttgarter Kickers DFB beschließt Sonderspielrunde für A- und B-Junioren-Bundesligen

Wie schon in den vergangenen beiden Spielzeiten treten die Vereine in den Junioren-Bundesligen nur einmal gegeneinander an. Nach dem Festhalten an der Austragung in einer einfachen Runde hat der DFB nun eine Sonderspielrunde beschlossen. Was steckt dahinter?