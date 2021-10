1 Rosemarie Herbst kann nahezu alle Tortenträume wahr werden lassen. Foto: /Peter Stotz

In einer kleinen Tortenstube im Lichtenwalder Ortsteil Hegenlohe stellt Rosemarie Herbst zu jedem Anlass essbare Kunstwerke her. Ihre Kunden fahren bis zu 70 Kilometer für ihre Motivtorten.















Lichtenwald - Ein klein wenig Findigkeit muss man mitbringen, denn die Tortenstube Rosi präsentiert sich nicht mit glitzernder Fassade an der Durchfahrtsstraße im Lichtenwalder Teilort Hegenlohe. Das etwas versteckt in zweiter Reihe liegende Haus in der Breite Straße beim Höfle benötigt kein Schaufenster, keine Hinweistafeln oder Banner. Ein kleines Schild mit einem Pfeil an einer Scheunenwand genügt. Dort ist auch eine Weltweisheit notiert: „Kein Kuchen ist auch keine Lösung.“ Wer möchte da widersprechen?