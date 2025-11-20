Torhüter des VfB Stuttgart: „Weniger Risiko“: Timo Hildebrand hat einen Rat für Alexander Nübel
1
Laut Timo Hildebrand einer der besten Keeper der Bundesliga, aber mit Verbesserungspotenzial: Alexander Nübel vom VfB. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Der Stuttgarter Meisterkeeper analysiert das Torwartspiel von Alexander Nübel vor der Partie bei Borussia Dortmund und dem Duell mit Gregor Kobel an diesem Samstag.

Vor dem direkten Duell in der Bundesliga an diesem Samstag verlief die Zeit von Gregor Kobel (27) und Alexander Nübel (29) im Kreise ihrer Nationalteams wie zuletzt immer unterschiedlich. Klar, Kobel qualifizierte sich mit der Schweiz ebenso als Gruppensieger für die WM im nächsten Sommer wie Nübel mit der DFB-Elf. Allein: Kobel ist der Stammkeeper der Schweiz, Nübel bekanntlich aktuell die deutsche Nummer zwei hinter Oliver Baumann.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 10,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.