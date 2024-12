Torhüter des VfB Stuttgart: Bei Alexander Nübel häufen sich die Fehlgriffe

1 Seine Formschwankungen machen dem VfB-Torhüter Alexander Nübel derzeit zu schaffen. Foto: IMAGO/IPA Photo//Davide Elias

Für einen Spitzenkeeper leistet sich Alexander Nübel derzeit zu viele Aussetzer wie beim Gegentor in Heidenheim. Förderlich sind die Formschwankungen nicht, da für Nübel mit Blick auf den FC Bayern und die Nationalelf einiges auf dem Spiel steht.











Weil Sebastian Hoeneß ein Trainer mit feinen Antennen ist, war ihm sofort klar, was mit Blick auf seinen Torhüter Alexander Nübel im Anschluss an den 3:1-Sieg von Heidenheim zu tun ist. Also machte sich Hoeneß verbal ganz breit – und legte sich für seinen Keeper mächtig ins Zeug: In keinem seiner diversen Interviews nach Abpfiff vergaß der Coach also, „den Riesenanteil“ in sein Statement einzuflechten, den seine Nummer eins am VfB-Sieg im schwäbischen Duell auf der Ostalb habe.