Torhüter des VfB Stuttgart: Alexander Nübel spricht über seine Zukunft
1
Kriselte zuletzt, hielt den VfB in Bremen aber mit starken Paraden im Spiel: Torhüter Alexander Nübel Foto: IMAGO/Eibner

Beim 4:0 des VfB Stuttgart in Bremen überzeugt Alexander Nübel mit einer starken Vorstellung. Hinterher verrät der Torhüter, ab wann er sich Gedanken über seine Zukunft macht.

Zuletzt hat Alexander Nübel ja nicht immer die beste Figur abgegeben. Beim 4:1 unter der Woche gegen Maccabi Tel Aviv sah der Torhüter des VfB Stuttgart beim Gegentreffer nicht besonders gut aus. Und erst recht nicht am vorangegangen Bundesliga-Wochenende. Das 0:5 gegen den FC Bayern München war so gar nicht das Spiel des Nationaltorhüters. Und das ausgerechnet gegen den Verein, von dem er noch bis Sommer an den VfB ausgeliehen ist.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.