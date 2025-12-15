Torhüter des VfB Stuttgart: Alexander Nübel spricht über seine Zukunft

Beim 4:0 des VfB Stuttgart in Bremen überzeugt Alexander Nübel mit einer starken Vorstellung. Hinterher verrät der Torhüter, ab wann er sich Gedanken über seine Zukunft macht.
Zuletzt hat Alexander Nübel ja nicht immer die beste Figur abgegeben. Beim 4:1 unter der Woche gegen Maccabi Tel Aviv sah der Torhüter des VfB Stuttgart beim Gegentreffer nicht besonders gut aus. Und erst recht nicht am vorangegangen Bundesliga-Wochenende. Das 0:5 gegen den FC Bayern München war so gar nicht das Spiel des Nationaltorhüters. Und das ausgerechnet gegen den Verein, von dem er noch bis Sommer an den VfB ausgeliehen ist.