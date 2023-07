Alexander Nübel freut sich auf die Fans und will weiter reifen

9 Will beim VfB weiter reifen: Alexander Nübel. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der bislang letzte Transfer des VfB Stuttgart, Torhüter Alexander Nübel, hat sich erstmals seit seinem Wechsel geäußert. Das sind die wichtigsten Aussagen.















Link kopiert

Dass es in Stuttgart ein wenig anders zugeht als bei der AS Monaco, hat Torhüter Alexander Nübel schnell bemerkt. Hunderte Zuschauer beim ersten öffentlichen Training in den Sommerferien, Dutzende Anfragen nach Selfies und Autogrammen nach der Einheit. Ein vorwitziger Jugendlicher wollte gar die Handschuhe des auf Leihbasis vom FC Bayern München für eine Saison zum VfB gewechselten Keepers. „Nee, die brauch’ ich ja noch“, lautete Nübels Antwort.