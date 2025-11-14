1 Neuhausens Torhüter Jorick Pol (links) macht sich breit, umden Wurf des gegnerischen Spielers abzuwehren. Foto: Jörn Kehle

Torhüter Jorick Pol zeigt beim TSV Neuhausen starke Paraden – und könnte sogar als Siebenmeterschütze überraschen. Der Niederländer hat sich schnell im Team eingelebt.











Was haben Jorick Pol und Hans-Jörg Butt gemeinsam? Die Sportart ist es nicht. Der 21-jährige Pol steht seit Sommer beim Handball-Drittligisten TSV Neuhausen zwischen den Pfosten - Butt war bekanntlich in der Fußball-Bundesliga aktiv. Aber eben auch zwischen den Pfosten. Und wie Pol auch für seine Nationalmannschaft auf dem Feld. Drittens können sie beide nicht nur Tore verhindern, sondern sind auch treffsicher. Butt lief regelmäßig für sein Team zum Elfmeterpunkt. Pol könnte durchaus auch die Siebenmeter werfen - mit dem etatmäßigen Siebenmeterschützen und TSV-Kapitän Philipp Keppeler duelliert er sich jedenfalls regelmäßig nach dem Training von der Linie aus. Geworfen wird dann gegen einen Torhüter-Kollegen. „Er macht das nicht so schlecht für einen Torwart“, muss Keppeler anerkennen. Der Kapitän geht nicht immer als Sieger hervor.