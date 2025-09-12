Torhüter des SC Freiburg: Noah Atubolu: Der VfB Stuttgart trifft auf einen „Baumstamm“

Noah Atubolu: Der VfB Stuttgart trifft auf einen „Baumstamm“

1 Will den Kasten gegen den VfB sauber halten: Freiburgs Keeper Noah Atubolu. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

Noah Atubolu vom SC Freiburg ist ein echter Modellathlet und gilt als künftiger Nationalkeeper: Der VfB Stuttgart fordert an diesem Samstag einen speziellen Typen.











Die Torhüterkarriere des heute 23-jährigen Noah Atubolu begann einst mit einem Zufall in der Halle. Bei einem Nachwuchsturnier verletzte sich damals der Keeper des Freiburger FC, bei dem Atubolu die ersten Jahre in der Jugend aktiv gewesen war - als Abwehrspieler. Es ging ins Elfmeterschießen, das Team brauchte einen Ersatztorwart. Das Ende war ein Anfang: Atubolu parierte drei von fünf Schüssen. Fortan stand er zwischen den Pfosten.