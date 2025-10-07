Torhüter beim VfB Stuttgart: Dennis Seimen auf dem Weg zur Stuttgarter Nummer eins

Dennis Seimen auf dem Weg zur Stuttgarter Nummer eins

16 Es erscheint gut möglich, dass Dennis Seimen (re.) in der nächsten Saison Alexander Nübel als Stammkraft im VfB-Tor ablöst. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler, Imago/Jan Hübner

Dass Bayern-Leihgabe Alexander Nübel über die Saison hinaus das VfB-Tor hütet, wird immer unwahrscheinlicher. Das eröffnet die Chance für Youngster Dennis Seimen.











Link kopiert

Es sind sehr gute Nachrichten, die den VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth seit Wochen aus Ostwestfalen erreichen. Immerhin ist man mit der Leihgabe aus dem Ländle bei Wohlgemuths Ex-Club, dem Zweitliga-Vierten SC Paderborn, sehr zufrieden. Es steht ja auch außer Frage: Der Torhüter Dennis Seimen macht beim SCP seit Saisonbeginn einen herausragenden Job.