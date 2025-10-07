Torhüter beim VfB Stuttgart: Dennis Seimen auf dem Weg zur Stuttgarter Nummer eins
16
Es erscheint gut möglich, dass Dennis Seimen (re.) in der nächsten Saison Alexander Nübel als Stammkraft im VfB-Tor ablöst. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler, Imago/Jan Hübner

Dass Bayern-Leihgabe Alexander Nübel über die Saison hinaus das VfB-Tor hütet, wird immer unwahrscheinlicher. Das eröffnet die Chance für Youngster Dennis Seimen.

Es sind sehr gute Nachrichten, die den VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth seit Wochen aus Ostwestfalen erreichen. Immerhin ist man mit der Leihgabe aus dem Ländle bei Wohlgemuths Ex-Club, dem Zweitliga-Vierten SC Paderborn, sehr zufrieden. Es steht ja auch außer Frage: Der Torhüter Dennis Seimen macht beim SCP seit Saisonbeginn einen herausragenden Job.

