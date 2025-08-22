Topfitte Seniorin: 99-Jährige aus Esslingen verrät das Geheimnis eines langen Lebens

1 Mit 99 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 99 Jahren, da hat man Spaß daran: Hedwig Abzieher (auf dem Foto mit Anleiterin Christina Barrotta) macht Sport. Foto: Roberto Bulgrin

Aufrecht durch Höhen und Tiefen: Hedwig Abzieher, die älteste Teilnehmerin des seit 15 Jahren bestehenden Esslinger Bewegungstreffs, hat sich nie unterkriegen lassen.











Das Geheimnis eines langen Lebens? Hedwig Abzieher, die am Freitag, 22. August, ihren 99. Geburtstag feiert, trinkt gerne ab und zu ein Bierchen. Übertrieben gesund hat sie sich nie ernährt. Sie hat ihr Leben lang hart gearbeitet und viel Schweres durchgemacht. Sie formuliert es allerdings anders: „Es gab schöne und weniger schöne Momente.“ An dieser positiven Lebenseinstellung mag es liegen und vielleicht auch mit an den Esslinger Bewegungstreffs, die es seit 15 Jahren gibt und bei denen sie als älteste Teilnehmerin aktiv ist.