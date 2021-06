So beliebt sind die Manager von Bosch, SAP und Co.

26 Wie beliebt ist der Daimler-Chef? 2019 schaffte es Dieter Zetsche, damals noch im Amt, auf Platz 2. Kann sein Nachfolger Ola Källenius mithalten? Foto: imago images / Tinkeres

Die Karriereplattform Glassdoor wertet aus, wer die beliebtesten Chefs in Deutschland sind. Vor allem ein Manager aus der Region Stuttgart spielt weit oben mit.

Stuttgart - Alljährlich zeichnet die Job- und Karriereplattform Glassdoor die in Deutschland beliebtesten Firmen-Chefs nach Mitarbeiter-Zufriedenheit aus. Dabei müssen im aktuellen Ranking gleich mehrere Unternehmen aus der Region Stuttgart ihre Spitzenpositionen aus dem Vorjahr abgeben. Ein bekannter Arbeitgeber aus Baden-Württemberg schafft es dagegen weit nach vorne. In unserer Bildergalerie zeigen wir Ihnen die Top 25 der laut Glassdoor beliebtesten deutschen Chefs und Chefinnen im Coronajahr 2020.

Am stärksten vertreten in der Auswertungs sind die IT- beziehungsweise Beratungsbranche mit jeweils fünf Chefinnen und Chefs, gefolgt von der Automobilindustrie inklusive Zulieferern mit vier Führungskräften an der Spitze. Auch zwei Manager großer Handelsunternehmen haben es in den oberen Tabellenteil geschafft.

Mehrere Bewertungskriterien

Das Ranking von Glassdoor basiert auf anonymen Bewertungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der jeweiligen Unternehmen aus Deutschland der vergangenen zwölf Monate, teilt das Unternehmen mit. Fragen betrafen unter anderem den Führungsstil der Unternehmensspitze und den des oberen Managements. Im Anschluss hatten die Nutzer die Möglichkeit, „spezifischer auf den/die Chef(in) einzugehen und anzugeben, ob sie die Leistung ihrer/s Chef(in) befürworten, ablehnen oder keine Meinung dazu haben“, so Glassdoor.

Die Auswertung übernehme ein von der Plattform entwickelter Algorithmus. Wichtig sei nur: „Um bei der Auszeichnung der beliebtesten Manager Deutschlands berücksichtigt zu werden, müssen zwischen dem 2. Mai 2020 und dem 1. Mai 2021 mindestens 25 Unternehmensbewertungen für die beiden Führungsattribute eingegangen sein.“