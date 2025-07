Tonnen bleiben ungeleert stehen: Keine schnelle Lösung für Müllproblem im Kreis Esslingen

1 In Teilen des Kreises Esslingen stehen seit Wochen volle Biomülltonnen am Straßenrand. Die Leerung wird nun nachgeholt.. Foto: dpa/Arno Burgi

Die Leerung von Bio- und Restmülltonnen im Kreis Esslingen kommt immer wieder aus dem Takt. Der Chef des Abfallwirtschaftsbetriebes nennt die Gründe dafür.











Bei der Müllabfuhr läuft es in Teilen des Landkreises Esslingen nicht rund: In den vergangenen Wochen blieben im östlichen Abfuhrgebiet häufig Bio- und Restmülltonnen ungeleert am Straßenrand stehen, weil das beauftragte Entsorgungsunternehmen Prezero aufgrund personalbedingter Ausfälle mit den Touren nicht mehr hinter kam. Die Probleme wurden so massiv, dass sich der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) genötigt sah einzugreifen. Doch trotz aller Maßnahmen sei mit einer schnellen Verbesserung nicht zu rechnen, dämpfte AWB-Chef Michael Potthast die Erwartungen.