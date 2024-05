Toni Kroos: Nationalspieler beendet Karriere nach der Fußball-EM

1 Toni Kroos wird dieses Jahr für Deutschland bei der Fußball-EM spielen. Danach ist Schluss. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin MŸller

Nationalspieler Toni Kroos beendet nach der Fußball-EM in diesem Sommer seine erfolgreiche Karriere. Der 34-Jährige von Real Madrid gab seine Entscheidung am Dienstag in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ bekannt.

Wie Kroos bei Instagram schrieb, werde er seinen auslaufenden Vertrag bei Real Madrid nicht noch einmal verlängern. „Ich bin glücklich und stolz, dass ich in meinem Kopf den richtigen Zeitpunkt für meine Entscheidung gefunden habe und selbst entscheiden konnte“, schrieb der Weltmeister von 2014.

Etliche Erfolge mit Real Madrid

Zuvor bestreitet Kroos am 1. Juni noch das Endspiel in der Champions League mit Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Mit den Königlichen gewann er bereits vier Mal die Königsklasse, zudem wurde der Mittelfeld-Star vier Mal spanischer Meister.

„Wie ich immer gesagt habe: Real Madrid ist und wird mein letzter Verein sein“, schrieb Kroos: „Mein Ziel war es immer, meine Karriere auf dem Höhepunkt meines Leistungsniveaus zu beenden.“

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Kroos im Frühjahr von einem Comeback in der Nationalmannschaft bei der Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) überzeugt, es wird sein achtes großes Turnier für Deutschland – und sein letztes.