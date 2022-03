1 Tom Parker litt an einem inoperablen Gehirntumor. (Archivbild) Foto: IMAGO/MediaPunch/IMAGO/mpi01/MediaPunch

Der britische Sänger Tom Parker ist im Alter von 33 Jahren gestorben. Parker, der eines von fünf Mitgliedern der britisch-irischen Boyband The Wanted war, starb am Mittwoch an den Folgen eines Gehirntumors, wie seine Frau Kelsey Hardwick im Online-Netzwerk Instagram mitteilte. „Schweren Herzens bestätigen wir, dass Tom heute früh friedlich mit seiner ganzen Familie an seiner Seite gestorben ist“, schrieb die Schauspielerin.

Der aus dem Nordwesten Englands stammende Parker hatte im Oktober 2020 bekannt gegeben, dass er an einem inoperablen Gehirntumor leidet. Er unterzog sich einer Behandlung und ging im März mit der Band auf eine Reunion-Tour. Seine vier Bandkollegen erklärten nach seinem Tod: „Er war unser Bruder. Worte können den Verlust und die Traurigkeit, die wir fühlen, nicht ausdrücken.“

Paar hat zwei Kinder

Parker und Hardwick haben zwei kleine Kinder, von denen eines erst nach seiner Krebsdiagnose geboren wurde. „Ich werde hier sein“, sagte er damals dem Magazin „OK!“. „Ich werde dagegen ankämpfen.“

The Wanted wurden 2009 gegründet und hatten mit „All Time Low“ und „Glad You Came“ zwei Nummer-Eins-Hits in Großbritannien.