Tom Cruise wird am Sonntag sechzig Jahre alt – und bleibt Hollywoods größter Kassenmagnet. Das liegt gewiss nicht an Charme allein.















Hollywood ist ein Ort, an dem Kunst produziert wird. Hollywood ist auch eine komplett unromantische Fabrik, die Konsumgüter für den globalen Unterhaltungsmarkt fertigt. Vor allem aber ist Hollywood ein gigantisches Wettbüro, weil sich Launen und Geschmack des Publikums so schwer vorhersagen lassen. Wie dieser Markt auch die gewieftesten Zocker auf die Nase legt und gesetzte Verlierer belohnt, lässt sich an keinem Star besser zeigen als an Tom Cruise, der an diesem Sonntag 60 Jahre alt wird.