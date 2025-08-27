1 Eine Polizeistreife verhaftete den mutmaßlichen Täter im Februar beim Wendlinger Rathaus. Er soll einen 66-Jährigen zu Tode geprügelt haben. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

Im Februar wurde ein Mann in Wendlingen getötet. Ein 36-Jähriger muss sich für die Tat vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Nun hat der rechtsmedizinische Gutachter ausgesagt.











Der Angeklagte wirkte sichtlich mitgenommen. Immer wieder wischte er sich während des Prozesses vor dem Landgericht Stuttgart Tränen aus den Augen oder tupfte sie mit seinem Taschentuch weg. Auch als Aufnahmen seines mutmaßlichen Opfers am Tatort an einer Wendlinger Bahnunterführung und im Krankenhaus gezeigt wurden, begann er zu weinen. Der 36-Jährige soll den 66-Jährigen im Februar dieses Jahres niedergeschlagen und mit Tritten gegen den Kopf zu Tode gebracht haben. Die Anklage lautet auf Totschlag.