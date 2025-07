Tötungsdelikt von Nürtingen: Der Angeklagte bricht sein Schweigen

1 Einem 38-Jährigen wird vorgeworfen, seine Sprachlehrerin in Nürtingen getötet und ihre Leiche in den Neckar geworfen zu haben. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Er soll seine 66-jährige Sprachlehrerin im Oktober 2024 erwürgt und in den Neckar geworfen haben. Vor dem Landgericht Stuttgart äußerte sich nun der Angeklagte.











Im Prozess um das Tötungsdelikt von Nürtingen hat der Angeklagte sein Schweigen gebrochen. Ausführlich berichtete er vor der ersten Strafkammer des Landgerichts Stuttgart, wie er das spätere Opfer kennengelernt, wie sich eine komplizierte Beziehung herauskristallisiert habe und was in der Tatnacht nach seiner Version geschehen sei. Dem 38-jährigen, iranischen Staatsbürger wird vorgeworfen, Mitte Oktober letzten Jahres seine 66-jährige Sprachlehrerin aus Eifersucht und aufgrund ihrer Weigerung, ihr eigenständiges Leben aufgeben zu wollen, erwürgt und dann in ein Bettlaken eingewickelt in den Neckar geworfen zu haben. Die Anklage lautet auf Mord. Am ersten Prozesstag hatte der Mann geschwiegen, nun nahm er ausführlich zu dem Vorwurf Stellung.